Drugsafvaldumpers door boswachter betrapt in Ambt Delden

Een boswachter heeft vanavond in Ambt Delden vijf drugsafvaldumpers op heterdaad betrapt. De dumpers zijn door de politie gearresteerd.

In het bos aan de Blokstegenweg zagen een boswachter en BOA's van Landschap Overijssel een bestelwagen die was vastgereden in de ondergrond.

Nachtkijker

De boswachter besloot met zijn nachtkijker de situatie te bekijken. Hij zag vijf personen vuilniszakken vol hennepafval in het bos lozen, waarop hij de politie alarmeerde.

De politie kon vier van de vijf dumpers arresteren, een vijfde wist te ontkomen. Deze is later alsnog door de BOA's in het bos opgepakt.

Hulpauto

In de vastgereden wagen vond de politie acht zakken met wietafval. De verdachten hadden hulp ingeschakeld, een tweede voertuig moest het busje bevrijden. Beide voertuigen zijn in beslag genomen.