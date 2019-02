Praat mee: Ik zou best op een bedrijventerrein willen wonen

Ik zou best op een bedrijventerrein willen wonen

Lukt het niet om te stemmen? Klik dan hier.





Het was een dwingend advies van Overijsselaars aan hun politici: bouw meer betaalbare woningen voor jong en oud. Krapte op de woningmarkt, huur- en huizenprijzen rijzen de pan uit. Er moeten dus landelijk 75.000 woningen per jaar bij komen, maar het is niet makkelijk om daarvoor geschikte locaties te vinden.





Daarom heeft minister Ollongren het startsein gegeven voor een overheidsfonds om bedrijventerreinen klaar voor woningbouw te krijgen. "Oude bedrijventerreinen en kantoorparken liggen vaak op aantrekkelijke locaties, maar plannen komen vaak niet van de grond door onvoldoende voorfinanciering. Die voorfinanciering is nodig om deze locaties geschikt te maken voor woningbouw", zei Ollongren.





Wij zijn benieuwd: als jij een geschikte, betaalbare woning kon krijgen op een bedrijventerrein, zou jij er dan willen wonen? Of wacht je toch liever op iets in de bebouwde kom?



Laat het weten door te stemmen. Reageren mag natuurlijk ook. Dat kan hieronder, via Facebook of stuur via WhatsApp (06-570 33 333) een audioboodschap. Wie weet hoor je jezelf dan terug in onze radio-uitzending.