Mulder en Smeekens al vroeg in actie op 500 meter bij WK afstanden

Zwollenaar Ronald Mulder en Jan Smeekens uit Raalte komen morgen al vroeg in actie op de 500 meter tijdens de WK afstanden in Inzell.

Mulder schaatst in de eerste rit tegen de Pool Piotr Michalski en Smeekens in de zesde tegen de Noor Björn Magnussen. Dai Dai Ntab is de derde Nederlander op deze afstand. Hij rijdt in rit zeven tegen Min Kyu Cha uit Zuid-Korea. Mulder pakte vanmiddag al goud op de teamsprint met Kai Verbij en Kjeld Nuis.

Ploegenachtervolging

Morgen wordt ook de ploegenachtervolging verreden. De Bornse Joy Beune komt dan in actie met Antoinette de Jong en Ireen Wüst. Ook Lotte van Beek uit Zwolle zit nog in de selectie. De Nederlandse dames schaatsen in de derde rit tegen Canada. Bij de mannen doen geen Overijsselaars mee.