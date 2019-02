Vermiste Hengelose vrouw gevonden

De vermiste vrouw uit Hengelo is vanavond weer gevonden. De Burgernetactie is daarom afgesloten.

De politie deed vanmiddag een dringende oproep om naar de vrouw uit te kijken. Ze had haar woning rond half twee in 'overspannen toestand' verlaten. Ongeveer negen uur later is ze weer gevonden.

Het is niet bekend waar de vrouw is gevonden en hoe het met haar gaat.