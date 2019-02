Deel dit artikel:













Inbraak bij tankstation in Goor, politie zoekt getuigen Inbraak bij tankstation in Goor (Foto: News United / Jack Huygens) Inbraak bij tankstation in Goor (Foto: News United / Jack Huygens) Inbraak bij tankstation in Goor (Foto: News United / Jack Huygens)

Er is vannacht ingebroken bij een tankstation in Goor. Bij de winkel naast de pomp in de Kerkstraat werd een deur geforceerd, waarna een onbekend aantal daders sigaretten hebben gestolen.

Getuigen hebben na de overval mensen richting het verderop gelegen kanaal zien rennen. De politie heeft vannacht de omgeving afgezocht op zoek naar de daders, maar heeft niemand gevonden. Er is een politieonderzoek gestart, waarbij onder meer beveiligingsbeelden bekeken zullen worden. De schade aan de deur van de tankshop is groot. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33