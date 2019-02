Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vlammen slaan uit schuur naast woning in Overdinkel Schuur in brand in Overdinkel (Foto: Pascal Vlutters/ News United)

Een schuur naast een woning aan de Hoofdstraat in Overdinkel is vanochtend in brand gevlogen. Ook de woning en een aansluitende schuur raakten beschadigd.

De brand brak rond kwart over 6 uit in de schuur die aan de woning vast zit. De bewoners konden hun huis op tijd verlaten. Op het afdak van de schuur lagen zonnepanelen. Of de brand daardoor is ontstaan, wordt onderzocht. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33