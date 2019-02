Scholieren onbekend met het nieuwe busstation in Zwolle

Lijn 9 is één van de drukste buslijnen tijdens de ochtendspits. Een paar duizend scholieren worden dagelijks met deze lijndienst vervoerd. Dat gebeurt met grote harmonicabussen waar zo'n tweehonderd passagiers in kunnen. En dan nog blijven grote groepen op het station achter omdat de bussen vol zitten.

Scholieren zijn onbekend met het nieuwe busstation in Zwolle

Onbekend

De vraag is of het vervoer van grote groepen scholieren vanaf het nieuwe busstation beter gaat dan nu. Op die vraag konden veel scholieren geen reactie geven omdat ze niet wisten dat er een compleet nieuw busstation is gebouwd.

Begeleiding

Tijdens de krokusvakantie wordt het nieuwe busstation in gebruik genomen. Daarna zullen de scholieren toch hun weg moeten vinden naar de nieuwe haltes. Voor velen zal dat dus een complete verrassing zijn. Een woordvoerder van busmaatschappij Keolis laat weten dat er tegen die tijd de buspassagiers met borden en extra personeel naar de juiste haltes worden verwezen.