Schoolkinderen Staphorst leren veilig om te gaan met landbouwverkeer

Op evenemententerrein De Tippe waren vier kolossale landbouwmachines neergezet waar de kinderen tekst en uitleg kregen. Uiteraard mocht er ook een stukje meegereden worden met een hoge hakselaar en vooral dat onderdeel wekte veel enthousiasme.

De uitleg werd gegeven door studenten, die dagelijks ook veel actief zijn als loonwerker. Volgens Henk Dunnink van het gelijknamige loonbedrijf is het belangrijk dat dergelijke lessen worden gegeven. "Die machine is drie meter breed, een fietspad vier meter. Veel ruimte is er dus niet."

Binnen kregen de kinderen aan de hand van beelden voorlichting over hoe om te gaan met het uitzonderlijke verkeer. "Je hebt als fietsend kind geen kans tegen zo'n ding", weet één van de kinderen. "Met een pleister red je het niet."