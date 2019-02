Expeditie Oost: Brandweer Twente zoekt vrijwilligers, verslaggever Esther: ONGESCHIKT

Een brandweervrijwilliger word je niet zomaar. Simpel gezegd begin je met het bezoeken van de infodag, het succesvol doorlopen van de selectiedag en tot slot het afronden van de vakopleiding.

Team Expeditie Oost gaat de uitdaging aan (Foto: Esther Rikken)

Uitdaging

Verslaggever Esther Rikken van Team Expeditie Oost werd uitgedaagd door onder meer brandweerinstructeur Roy Kamphuis. "Tuurlijk ga ik een dergelijke uitdaging aan maar het is me niet makkelijk gemaakt", aldus Esther.

Laatste check (Foto: Wendy Tanke)

Heftig

"Als vrijwilliger moet je beschikken over kracht, behendigheid en uithoudingsvermogen", aldus Wendy Franke, voorlichter Brandweer Twente. "De testjes die we vandaag met Esther gedaan hebben, doen we ook met mogelijke kandidaten tijdens de selectiedag. Je gaat een brandend gebouw in, je klimt een dak op, maar ook moet je een circuit afleggen, in een kooi, in een donker gebouw".

Het oefenterrein op de voormalige vliegbasis (Foto: Wendy Tanke)

"En die laatste opdracht heb ik niet volbracht. Alles wat ik vandaag gedaan heb, zijn reële situaties. En deze worden hier op het terrein van de voormalige vliegbasis Twente dermate nagebootst dat het nét echt is. Heftig hoor! Respect voor mijn maatje van vandaag, de 28-jarige Aukje Haarman, vrijwilliger bij de brandweer in Weerselo", aldus Esther.

De vrouwelijke brandweerheld: Aukje Haarman uit Weerselo (Foto: Wendy Tanke)

Zwaar, mega zwaar

"De proeven zijn zwaar, geestelijk maar zeker ook lichamelijk. De hele ochtend heb ik rondgelopen in volledige uitrukkleding, inclusief gasmasker en een fles op de rug met ademlucht. In mijn beleving, mega mega zwaar", aldus verslaggever Esther Rikken.

Geschikt of ongeschikt

Of Esther geschikt is verklaard daar wordt nog even over gedebatteerd bij de Brandweer Twente. Ben jij wel klaar voor een nieuwe uitdaging en wellicht één van de 700 vrijwilligers worden? Je kunt nog tot midden maart solliciteren via www.brandweertwente.nl/werkenbij.

Moe maar voldaan (Foto: Wendy Tanke)