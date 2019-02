Expeditie Oost: Natuurexpositie in de Peddemorsboerderij in Vriezenveen

Een expositie van 25 natuurfotografen is waarvoor we komen. Naar aanleiding van een mailtje van Dirk Boswinkel van de Stichting Peddemorsboerderij.

Expositie natuurfotografen Peddemorsboerderij (Foto: Esther Rikken)

"Uniek toch wat hier momenteel hangt. Mooie werken van bevlogen fotografen en dat alles in een prachtige historische boerderij", aldus een enthousiaste Dirk.

Passie

"Urenlang kan ik door de natuur wandelen en ja, altijd met een fototoestel in mijn hand. De exposerende fotografen van deze tentoonstelling komen allen uit Twenterand, de foto's oook. Althans ... dat is één van de voorwaarden om mee te mogen doen. Is mij stiekem niet gelukt", aldus een lachende Bonne Niks.

Bonne, één van de natuurfotografen (Foto: Esther Rikken)

Jonge spruit

"Ik ben verreweg de jongste van de club maar dit is een mooie kans op mijn werk aan een breed publiek te showen. Graag wil ik van mijn hobby mijn beroep maken dus deze expositie is voor mij een geweldig initiatief!", aldus de 28-jarige Kim van Nieuwburg.

Kim, één van de fotografen (Foto: Michel Korndörffer)

Veel voor weinig

Team Expeditie Oost is enthousiast, komt allen. Enne .... de entree is € 1,- en dat zijn ook de kosten van een kopje koffie. Kijk, dat zijn nog eens mooie bedragen en dat kan allemaal in .... Vriezenveen.

