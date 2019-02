Deel dit artikel:













Drankrijder kruipt na controle in Deventer gewoon weer achter het stuur Drankrijder rijdt gewoon weer weg (Foto: iStock)

Een drankrijder uit Deventer heeft zich gisteravond weinig aangetrokken van een rijverbod. Nog geen minuut nadat hij door de mand was gevallen bij een alcoholcontrole in zijn woonplaats, kroop de man weer achter het stuur. En dat terwijl hij op nog geen 300 meter van zijn woning was.

Tijdens de alcoholcontrole blies de bestuurder 765 ug\l. Ook bleek uit een speekseltest dat de man drugs had gebruikt.



De bestuurder kreeg een rijverbod, zijn rijbewijs werd ingevorderd en er is proces-verbaal opgemaakt. Maar veel trok de man zich daar niet van aan. Toen de politie hem liet gaan, reed hij namelijk gewoon in zijn auto weg.

De bestuurder werd weer aan de kant gezet. Het leverde hem ook nog een proces-verbaal op voor het rijden tijdens een rijverbod en het rijden met een ingevorderd rijbewijs. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33