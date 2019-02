Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Storing Radio Oost in delen van provincie Storing Radio Oost (Foto: RTV Oost)

Door een storing is Radio Oost in een groot deel van de provincie niet of minder goed te ontvangen. Wanneer de storing verholpen is, is niet bekend.

De storing zit in een kast van het bedrijf Broadcast Partners, waardoor er geen signaal komt vanuit de radiomasten in Zwolle en Markelo. De mast in Hengelo heeft geen last van de storing.



Een monteur van het bedrijf is onderweg om de problemen op te lossen. Tot die tijd is er een tijdelijke oplossing, maar het signaal is hierdoor iets vertraagd.

Online radio

Wil je online radio luisteren, dan kan dat via deze link. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33