Oplopende carnavalskoorts in Twente en Salland, nog drie weken te gaan Carnavalskoorts in Salland en Twente (Foto: RTV OOST)

In Oldenzaal was het vanochtend dringen geblazen voor een Dweilpas. In Heino ging de Raad van Elf vanmiddag op inspectie bij de verschillende wagenbouwers. Inwoners van Salland en Twente bereiden zich voor op carnaval, want over drie weken is het weer zover.

Om half zes vanochtend melden zich de eerste inwoners van Weerselo, Denekamp en Hengelo bij het gebouw van muziekvereniging Semper Cresendo in Oldenzaal. Later sluiten zich ook mensen uit Deventer en Arnhem aan. Het doel is hetzelfde: het bemachtigen van een Dweilpas. Toegang cafés Zo'n pasje is geen overbodige luxe tijdens het carnaval in Oldenzaal. Alleen met een Dweilpas krijg je toegang tot de cafés. Leden van een carnavalsvereniging konden afgelopen donderdag al een pas kopen, de rest moest er vanochtend snel bij zijn. Het zijn vooral jongeren die de moeite nemen om vroeg uit de veren te komen. Als de deuren van de muziekvereniging rond tien uur opengaan staat er inmiddels een rij van meer dan duizend mensen. En dan wordt het spannend, want door de organisatie 'Oldenzaal Carnavals Stapstad' worden maar elfhonderd passen uitgegeven. Raad van Elf In Heino doet de Raad van Elf een paar uur later een rondje langs alle wagenbouwers in het dorp. Prins Niels I constateert dat er mooie wagens voor de carnavalsoptocht tussen zitten, maar ook dat er nog heel wat werk moet worden verricht. Toch komt het wel goed denkt hij. "Het lijkt erop dat ze harder werken, dan dat ze door de week voor de baas doen."