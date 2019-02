Brandweer rukt uit voor op hol geslagen rookmachine in shisha lounge Hengelo

Er werd een deur geforceerd, de weg werd afgesloten en er werd opgeschaald naar een 'middelbrand'. De Hengelose brandweer spaarde kosten noch moeite om een op hol geslagen rookmachine in shisha lounge Marrakech te lijf te gaan.

Het is niet duidelijk hoe de rookmachine is aangegaan, er was namelijk niemand in het pand aanwezig. De shisha lounge is gevestigd aan de Deldenerstraat.