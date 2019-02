Kringloopwinkel Steenwijk levert tas vol wapens in bij politie

Kringloopwinkel Steenwijk levert verzameling wapens in bij politie (Foto: politie Steenwijkerland)

Een pijl en boog, een buks, dolken en een zwaard. Directeur Ineke de Jong van Kringloopwinkel Steenwijk in Tuk meldde zich afgelopen week met een bonte verzameling oude wapens bij de politie. "Voor mij is het niet speciaal. Ik breng vaker een tas vol wapens."

"Ik kijk nergens meer van op", vertelt De Jong. "Vorig jaar werd er nog een urn, gevuld met as, ingeleverd bij de kringloop."

Hoe normaal het voor de directeur ook is, de politiemedewerker achter de balie keek even raar op toen ze met een tas vol wapens binnen kwam. "Ik kwam binnen bij de politie en zei 'ik kom even wat wapens brengen'. De medewerkster reageerde wel een beetje verbaasd."

Afspiegeling

Waarom de wapens bij de kringloopwinkel worden ingeleverd, weet De Jong niet. "We zijn wel een afspiegeling van de maatschappij en daar horen ook wapens bij. Misschien is dat de reden."

De Jong vervolgt: "Waarschijnlijk hebben sommige mensen niet eens door dat er bijvoorbeeld een dolk in de doos zit die ze bij ons inleveren. Daarnaast heb ik liever dat mensen het bij ons inleveren dan bij het afval gooien."

Wat er met de wapens gebeurt, weet de directeur niet. "Ik heb in ieder geval vertrouwen in de politie."