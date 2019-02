Schrik in stadhuis na asbestalarm bij Deventer BSO

Wethouder Jan Jaap Kolkman: "Je kunt je voorstellen dat ik dolblij was toen duidelijk werd dat er niets aan de hand was. Uit onderzoek met kleef- en luchtmonsters bleek dat de kinderen geen gezondheidsrisico's hebben gelopen. Je kunt je als wethouder om veel dingen druk maken, maar dit is waar het echt om gaat."

Asbestvezels

Bij een routinecontrole voor onderhoudswerkzaamheden werden in de CV-ruimte van de buitenschoolse opvang Sam & Jaap in pand De Fermerie gevaarlijke asbestplaten gevonden. Het gaat om platen waarvan losse asbestvezels gemakkelijk vrij komen. Asbestvezels kunnen bij inademing longkanker veroorzaken.

Inmiddels zijn de asbestplaten gesaneerd en komt er nog een extra controle om te kijken of alle asbestresten weg zijn. Maandag wordt Sam & Jaap nog eens grondig schoongemaakt.

Vertrouwde plek

De kinderen van de buitenschoolse opvang zijn sinds woensdag opgevangen bij basisschool De Hagenpoort, elders in het centrum van Deventer. Zij kunnen waarschijnlijk dinsdag weer terug naar hun vertrouwde plek in De Fermerie.