Deventer klimaatmeisjes staken stug door, ook na lange actiedag Den Haag

Op hun vertrouwde plek voor het stadhuis komen de Deventer klimaatmeisjes een beetje op adem na de grote scholierenactie in Den Haag, gisteren. "Het was heel cool, heel gaaf."

Jovanna van den Berg (11) voert vandaag voor de 8ste week op rij actie in Deventer. Maar gisteren in Den Haag, met zo'n tienduizend andere stakende scholieren, was alles nieuw en anders.

Dit gaat helpen

Jovanna: "Er waren heel erg veel mensen, zoveel heb ik er nog nooit bij elkaar gezien. En dat allemaal voor de aarde. Heel leuk om te zien. Ik denk dat dit gaat helpen. Het hele verkeer lag plat, zo druk was het."

Saïda was er ook bij in Den Haag en is vandaag ook weer present voor het Deventer stadhuis. "Ik vind het heel gaaf voor het klimaat dat er zoveel kinderen waren. Alleen jammer van de reactie van premier Rutte. Hij zei dat we genoeg doen voor het milieu. Dat Nederland voorop loopt. Maar we lopen juist achteraan."

Nog een keer

Of ze nu vaker naar Den Haag gaan? Jovanna: "Ik denk het wel. Niet iedere keer, want reizen is duur. Maar we gaan zeker nog een keer en volgende week vrijdag zijn we gewoon weer hier, bij het stadhuis in Deventer."