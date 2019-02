Deel dit artikel:













Vijf mannen aangehouden na wilde achtervolging door Overijssel (Foto: Stefan Verkerk)

Een wilde achtervolging vrijdagochtend in Overijssel. De politie zat achter een vijftal aan die op de vlucht sloegen in Zwolle. Uiteindelijk hield de politie de vijf personen aan op het station in het Gelderse Twello.

Rond half vijf werd het vijftal in een auto geregistreerd door een kentekencamera in Zwolle vanwege een verdachte situatie. Politieagenten gaven een stopteken, maar de vijf mannen in de auto sloegen op de vlucht. Tijdens de vluchtpoging gooiden de inzittenden allerlei spullen uit de auto. Uiteindelijk crashte het voertuig op de Blikkenweg in Twello. De vijf mannen gingen ter voet verder. Een politiehelikopter en een hondengeleider werden ingezet om het vijftal te vinden. Na een korte zoekactie werden de mannen op het station in Twello uit de trein gehaald en aangehouden. Het gaat om vijf mannen tussen de 18 en 21 jaar. Ze komen allemaal uit Den Bosch. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33