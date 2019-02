Zoutproductie Nouryon in Hengelo nog groener door restwarmte Twence

Nouryon, het voormalige Akzo, in Hengelo gaat de komende tien jaar jaarlijks tonnen aan de uitstoot van CO2 besparen door restwarmte van afvalverwerker Twence. De zoutproducent nam al stoom af van de afvalverwerker, maar nu gaat het om groene stoom van de biomassa-energiecentrale van Twence, die een stuk duurzamer is.

De warmte wordt gebruikt om het pekelwater dat wordt gewonnen uit zoutcavernes te drogen, zodat alleen zout overblijft. Nouryon nam de afgelopen jaren al stoom af van Twence, maar nu gaat het om groene stoom. De samenwerking loopt in elk geval tot 2030 en werd vanochtend vastgelegd in het bijzijn van bestuurders van provincie en gemeente.

Minder uitstoot

Het gaat jaarlijks om 50.000 ton aan CO2, dat volgens de beide bedrijven gelijk staat aan de uitstoot van 400 miljoen autokilometers. Directeur Marc Kapteijn van Twence: "Het is een enorme stap voor de regio en onze samenwerking. We willen eigenlijk wel meer, door nog meer stoom te leveren."

Bij het voormalige Akzo zien ze dat wel zitten, aldus Ivar van den Winkel, locatiedirecteur Nouryon: "We hoeven op deze manier minder gebruik te maken van het Groninger gas. We gaan afbouwen, het zou zelfs mooi zijn als we er helemaal vanaf kunnen."

Geld

Voor de toekomstplannen is een bijdrage van de provincie heel belangrijk, aldus Kapteijn: "Het moet natuurlijk allemaal wel financieel uit kunnen." Gedeputeerde Annemieke Traag is wel gevoelig voor dat argument: "We willen zeker helpen, op wat voor manier dan ook. Deze samenwerking levert namelijk een flinke bijdrage op aan de doelstellingen van Overijssel om in 2050 energieneutraal te zijn."

Het stoom van Twence is niet alleen bedoeld voor Nouryon; plannen voor een leiding naar Grolsch en Vredestein in Enschede zijn in een vergevorderd stadium. De stoom wordt al gebruikt voor het stadsverwarmingnet in Enschede.