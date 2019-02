Louise uit Almelo blijft zoeken naar haar moeder, ook al lijkt het tegen beter weten in

Op 2 september verdween Loes Veenendaal plotseling van de radar. Ze is dan 72 jaar. Loes moet zijn weggelopen uit het ziekenhuis in Enschede waar ze verbleef vanwege een depressie. Zoekacties met onder meer een helikopter leveren niets op.

Het enige teken van leven dat er is, is een onscherpe opname van een bewakingscamera, gemaakt op de dag van haar verdwijning. De familie is radeloos. "Ik ben de hele dag onrustig en dat blijft. Heel moeilijk om mee om te gaan", zegt dochter Louise Jonkman uit Almelo. Er gaat geen dag voorbij dat ze niet bezig is met de zoektocht naar haar moeder.

Slecht geslapen

Hoe kan het, dat iemand in een dichtbevolkt land als Nederland, spoorloos kan verdwijnen? Aan de inspanningen van de familie, politie en vrijwillige zoekteams lijkt het niet te liggen. "Die hebben de afgelopen maanden alles gedaan wat in hun macht ligt", vertelt dochter Louise.

"Van de week heb ik zo slecht geslapen dat ik de hele nacht allerlei politieprotocollen en afstudeeronderzoek van mensen bij de politie heb gelezen over vermissingen. Om er zo maar achter te komen of we toch niet iets gemist hebben of niet gedaan om Loes te vinden. Je wilt proberen het onderzoek in beweging te houden."

Vakantiefoto van Loes met haar dochter Louise (Foto: RTV Oost) Een foto van Loes Veenendaal uit een vakantiefotoboek

Hoop doet leven

Louise heeft nog steeds hoop dat haar moeder in leven is. "Ze kan maar zo aan de andere kant van Nederland zijn. Misschien is ze meegenomen, of bij iemand op de vrachtwagen gestapt." Het lijkt hoop tegen beter weten in, al zou ook de psychiater gezegd hebben dat het hem zou verbazen wanneer ze niet meer in leven is.

Buiten de paden

In elk geval roept dochter Louise iedereen op om te blijven zoeken. "Ik hoop dat mensen om zich heen blijven kijken, buiten de paden blijven lopen. Dat boeren gaan kijken in gebieden waar ze normaal niet komen, dat mensen huisjes onderzoeken die leeg staan."