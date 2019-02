Het Pauper Stadion winnaar, maar wordt niet nieuwe naam van stadion Heracles

"En dan schakelen we nu over naar Het Pauper Stadion." Als het aan de kijkers en luisteraars van RTV Oost ligt, hoor je dit als vanaf volgend jaar op radio en TV bij een wedstrijd van Heracles. Bij een poll waarop bijna vijf duizend mensen reageerden, verkoos 43 procent het 'Pauper Stadion' als nieuwe naam voor het stadion.

Vorige week maakte de club uit Almelo bekend dat hoofdsponsor Asito ook de nieuwe naamgever van het stadion gaat worden. Het contract met Polman, de huidige naamgever, loopt dit jaar af. Een nieuwe naam werd niet bekend gemaakt. RTV Oost greep dit aan om te onderzoeken welke naam de voorkeur krijgt van onze kijkers en luisteraars.

Hieronder zie je de uitslag van de poll (Tekst gaat verder onder de afbeelding)

Fans van de Almelose club hebben de geuzennaam paupers en zien die naam dus liever aan het stadion verbonden. Sander Haas, communicatiemanager van het schoonmaakbedrijf Asito, is blij met de vele reacties. "Ik kan wel een tipje van sluier oplichten" zegt hij. "Het gaat niet het Pauper Stadion worden. We willen als naamgever van het stadion wel graag dat Asito in de naam verwerkt wordt."

Ook geen Arena

Hoe denkt de communicatiemanager dan over keuze nummer twee in de uitslag. Want zestien procent van de stemmers kiest voor 'Asito Almelo Arena'. Maar ook die naam gaat het niet worden, weet Sander Haas. "Ik kom uit Rotterdam, en zolang ik communicatiemanager van Asito ben, krijgt Heracles geen stadion met de naam Arena erin."

Op 1 juli wordt de echte naam van het stadion bekend gemaakt. "Officieel is Polman nog tot eind juni naamgever van het stadion. Dus tot die tijd maken wij niets bekend. Daar komt bij dat de oprichter van Asito op 1 juli honderd jaar zou zijn geworden. Dat vinden we een mooi moment om de naam bekend te maken", besluit Haas.