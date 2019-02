Ook tweede hoofdverdachte 'kwartetmoord' ontkent betrokkenheid

Ook hoofdverdachte Dejan A. van de viervoudige moord in Enschede ontkent betrokken te zijn geweest bij de meervoudige liquidatie. Dat meldt zijn advocaat Anno Huisman. Onlangs maakte RTV Oost er al melding van dat ook zijn vader Camil alle betrokkenheid ontkent. Hoe dat zit met de jongste zoon Denis is nog onduidelijk.

door Jan Colijn en Tom Meerbeek



Wat advocaat Huisman verder nog wil zeggen is dat zijn cliënt "wel dingen heeft verklaard, maar betrokkenheid bij de viervoudige moord ontkent." Ook zegt Dejan dat hij niets te maken heeft gehad met de afpersing van een Hengelose autohandelaar, een week voor de Enschedese moorden. Bij die afpersing is geschoten. De kogels zouden matchen met de projectielen die zijn gevonden op de moordlocatie in Enschede.

Bij de ‘kwartetmoord’ werden afgelopen november vier mannen in een Enschedese growshop geliquideerd. Al kort na het misdrijf konden de vader en zijn twee zonen worden aangehouden. De zaak is één van de meest spraakmakende zaken uit de de Nederlandse misdaadgeschiedenis. Er zijn ook drie Brabanders aangehouden voor het leveren- of afnemen van de moordwapens.

Paramilitaire achtergrond

De 57-jarige vader en zijn oudste zoon (32 jaar) uit Hengelo moesten zich in een eerder stadium al voor de rechter verantwoorden voor de exploitatie van een hennepkwekerij in hun vorige woonplaats Nijverdal. De vader werd uiteindelijk vrijgesproken, de zoon kreeg een werkstraf van 200 uur.

De vader heeft een paramilitaire achtergrond. In zijn vaderland Servië maakte hij namelijk deel uit van een speciale politie-eenheid. De 32-jarige zoon zou hebben gediend in het gevreesde 'Vreemdelingenlegioen'.



'Hoofd in guillotine'

De advocaat van de vader, Jeroen Michels, zei eerder al tegen RTV Oost dat hij erkent dat justitie over heel wat bewijzen tegen zijn cliënt beschikt: “Als alles klopt wat ik heb gelezen, dan hangt zijn hoofd al redelijk in de guillotine. Maar dat neemt niet weg dat hij ontkent.”



Ook de jongste zoon, die werd aangehouden in zijn appartement in Nijverdal, wordt ervan verdacht dat hij betrokken was bij de ‘kwartetmoord’.

Contact ouders

Volgens advocaat Jeroen Michels had deze jongste zoon niet vaak contact met zijn ouders. “In het verleden liep hij daar de deur plat, maar nadat hij een vriendin kreeg, kwam hij er minder vaak. Voor justitie wordt het nog een hele klus om exact uit te zoeken wie van de verdachten wat heeft gedaan. En of er dan sprake is van medeplegen of medeplichtigheid." Juridisch gezien is medeplichtig minder zwaar en er staat een minder hoge straf voor dan op het zogenoemde medeplegen.

Vrouw blijft alleen achter

De echtgenote van de 57-jarige Hengeloër - en moeder van de twee verdachte zonen - woont intussen in haar eentje in het appartement. Terwijl haar drie hondjes onophoudelijk blaffen, laat ze vanuit de galerij weten dat ze niets wil zeggen: “U moet bij mijn advocaat zijn.”