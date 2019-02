Wonderploeg PEC Zwolle kijkt nog niet omhoog: "Typisch de voetballerij"

PEC Zwolle was de slechtste ploeg van 2018, maar heeft in het nieuwe jaar alle wedstrijden nog gewonnen. Door de wonderbaarlijke opmars staat de ploeg van Jaap Stam ineens op de tiende plaats in de eredivisie. Toch wil aanvoerder Bram van Polen nog niets horen over de play-offs om Europees voetbal: "Dat is typisch de voetballerij. Laten we eerst maar eens zorgen dat we onderin zo snel mogelijk wegkomen, want iederéén pakt punten."

"Vooraf hadden we misschien getekend voor vier of vijf puntjes in de wedstrijden tegen Feyenoord, Heracles en FC Utrecht. Maar dan hadden we nu zo'n beetje onderaan gestaan", rekent de verdediger voor. "Het staat gewoon heel dicht bij elkaar. Pas als we onderin een keer weg zijn, dan kunnen we heel misschien naar boven gaan kijken."

Vreugde-explose

Van Polen vindt wel dat PEC Zwolle op de goede weg is: "Het voetbal komt er weer in en het zit ook wel even mee. Toen we het tegen Utrecht in de slotfase ombogen was er echt zo'n vreugde-explosie in het stadion. Ik vergeleek het een beetje met de thuiswedstrijd tegen FC Groningen, toen wonnen we hem ook in de laatste minuut. Dat geeft zó'n boost richting de hele club en met name richting ons. We hebben natuurlijk een heel, heel slecht jaar meegemaakt, waarin we eigenlijk alleen maar gezeik hadden. Dan is het nu wel lekker om even in een positieve flow te zitten."

Op Dico Koppers na beschikt Stam over een volledig fitte selectie voor het duel met Heerenveen, dat twee punten minder heeft dan PEC Zwolle.

Live

De wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion is zaterdagavond vanaf 18.30 uur live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.