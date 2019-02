Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











RTV Oost Nieuwsquiz: Wat weet jij over het nieuws van de afgelopen week? RTV Oost Nieuwsquiz: weet jij alle vragen? (Foto: RTV Oost)

Elke week op zaterdagavond publiceren wij de RTV Oost Nieuwsquiz: dertien vragen over het nieuws uit Overijssel. Heb je alles goed gevolgd? Weet je bijvoorbeeld alles over open tuberculose? Of over flitspalen? Test je kennis en kom erachter!

Zie je geen quiz? Speel hem hier. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33