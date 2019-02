Peterson terug in de basis bij Heracles voor duel met Ajax

Peterson keert terug in de basis (Foto: Pro Shots)

Trainer Frank Wormuth gaat opnieuw het elftal van Heracles Almelo op de schop gooien. Enkele keuzes zijn tactisch, andere noodgedwongen.

Tegen Ajax staan er morgenavond vier andere spelers aan de aftrap dan vorige week tijdens het duel bij ADO. Topscorer Kristoffer Peterson keert terug en dat kost Adrian Dalmau zijn plek. Peterson vormt de voorhoede met Joey Konings en Brandley Kuwas. Op het middenvelder keert Alexander Merkel terug van een schorsing en daardoor zit Yoëll van Nieff op de bank. Achterin is Wout Droste geblesseerd en wordt vervangen door Tim Breukers, die juist terugkeert van een blessure. Dario van den Buijs is de vervanger van de geschorste Bart van Hintum.

De wedstrijd tussen Heracles en Ajax begint morgenavond om 18.30 uur en is te volgen via De Oosttribune op Radio Oost en in de onlineberichtgeving.