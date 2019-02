Vak P: 'Uitspraak rechter is nederlaag voor gemeente en politie'

De uitspraak van de rechter om vier Enschedese leden van de inmiddels verboden motorclubs Satudarah en Saudarah vrij te spreken van handel in cocaïne vanuit het supportershome van Vak P bij FC Twente, is een nederlaag voor gemeente en politie. Dat schrijft het bestuur van Vak P.

De mannen werden kort voor de Kerst vrijgesproken van de cocaïnehandel in het voetbalstadion en van het lidmaatschap van een criminele organisatie. Tegen de mannen was geen overtuigend bewijs, oordeelde de rechtbank.

Poppenkast

Het Openbaar Ministerie accepteerde de vrijspraak niet en is in hoger beroep gegaan. "Wij zijn heel benieuwd wat er nu weer voor poppenkast opgevoerd gaat worden. De gemeente en politie proberen het gezichtsverlies zo veel mogelijk te beperken", schrijft het bestuur van Vak P op Facebook.

"Omdat er niemand veroordeeld is, heeft het hoger beroep geen prioriteit." En dat is precies wat justitie volgens Vak P wil. "Als het hoger beroep zich volgend jaar pas aandient, is iedereen het al lang weer vergeten."

Consequenties

Het bestuur van Vak P vraagt zich af wat de consequenties zijn voor politiechefs Janny Knol en Arjan Derksen en burgemeester Onno van Veldhuizen. Politiechef Derksen stelde een bestuurlijke rapportage op. "Deze stond vol met insinuaties waarmee hij personen en de vereniging in een kwaad daglicht wilde stellen. Op basis van dat rapport gaf Van Veldhuizen goedkeuring voor de inval."

"Zeker als straks het hoger beroep niks gaat opleveren zijn we benieuwd naar de consequenties. De korpsleiding van de politie Oost-Nederland en de lokale politiek moeten deze zaak ook met argusogen gevolgd hebben."