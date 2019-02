Enschedese aanpak loverboyproblematiek voorloper in Nederland

Tweehonderd meldingen kwamen bij het meldpunt binnen vanaf 2016. Volgens Herman Bolhaar, Nationaal Rapporteur Mensenhandel, is het positief dat mensen het centrale meldpunt kunnen vinden maar is het aantal niet representatief voor de daadwerkelijke omvang. "Tweehonderd meldingen, dat is nog maar het topje van de ijsberg."

Meldpunt

Vóór 2016 kwamen meldingen over loverboyproblematiek en mensenhandel verspreid binnen over de verschillende betrokken organisaties. "Dat betekende dat al deze organisaties naar eigen kunnen met deze problematiek aan de slag gingen. Het voordeel van de huidige aanpak is dat er een eenduidige aanpak is waar alle betrokken partijen zich verantwoordelijk voor voelen en zich beter bewust zijn wanneer er signalen zijn van mensenhandel of loverboyproblematiek", zegt Marion, coördinator Meldpunt Loverboy Problematiek Twente.

Nationaal Rapporteur mensenhandel en seksueel geweld, Herman Bolhaar, over de aanpak in Enschede

Twente als koploper

Omdat de gemeente Enschede met haar aanpak één van de voorlopers is op het gebied van samenwerken tegen loverboyproblematiek en mensenhandel, bracht de nationaal rapporteur een bezoek aan de gemeente.

Herman Bolhaar: "In de rest van Nederland zijn er ook samenwerkingen die hier op lijken maar in veel gemeenten moet dit echt nog van de grond komen. In het kader van het kabinetsbeleid moet deze samenwerking worden geïntensiveerd zodat iedere gemeente straks een infrastructuur en functionarissen heeft die hiermee aan de slag gaan. Er moet nog veel gebeuren op dat vlak in Nederland, en daarom is het goed om te zien wat de goeie voorbeelden zijn en daar hoort Twente zeker bij."