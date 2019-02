Voor derde jaar op rij bezoekersrecord voor Sassenpoort in Zwolle

Sassenpoort in Zwolle breekt voor derde jaar op rij bezoekersrecord (Foto: RTV Oost \ Fleur Verwer)

De Sassenpoort in Zwolle heeft voor het derde jaar op rij een bezoekersrecord. Afgelopen jaar kwamen bijna 8000 bezoekers een kijkje nemen bij de stadspoort.

In 2017 telde de Sassenpoort iets meer dan 6600 bezoekers. De bezoekersaantallen groeien de laatste drie jaar snel. "Je zou denken dat het op een gegeven moment wel stagneert, maar ook afgelopen jaar hebben we bijna 1200 mensen méér in de poort mogen begroeten", vertelt Theo Kölker van de Sassenpoort.

Het gebouw staat in de top-100 van Nederlandse Rijksmonumenten en is het hele jaar door te bekijken op woensdag en zaterdag.