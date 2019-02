Busbrug Zwolle vernoemd naar grondlegger Zwolse busvervoer

Vanaf vandaag heet de nieuwe busbrug in Zwolle de ‘Schuttebusbrug’. De brug is vernoemd naar Herman Schutte, de grondlegger van het Zwolse busvervoer.

Herman Schutte richtte dit bedrijf in 1937 op. Zijn zoon Hans Schutte heeft samen met wethouder Ed Anker tijdens het Busbrug Festival de nieuwe naam feestelijk onthuld.

'Een busse van Schutte en lopen dat dutte'

"Voor vele Zwollenaren is ‘een busse van Schutte en lopen dat dutte’ een bekende uitspraak", schrijft de gemeente Zwolle. "Van 1937 tot 1982 verzorgde Schutte Tours namelijk het stadsvervoer in Zwolle. Herman Schutte startte het vervoersbedrijf in 1937. De gemeenteraad van Zwolle vroeg aan het college om te onderzoeken of de naam van de vroegere busbedrijf een plek kon krijgen rondom het busstation, en dat was mogelijk."