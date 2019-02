Deel dit artikel:













Heeft de kliederkerk eigenlijk een diaken of dominee nodig? Martijn Vellekoop geeft een toelichting op het rapport Mozaiek van kerkplekken (Foto: RTV Oost / Ina Brouwer)

De Protestantse Kerk Nederland (PKN) heeft het pionieren omarmd. Er zijn nu ongeveer 150 pioniersplekken, variërend van een klooster in Friesland, diverse kliederkerken en huisgemeentes. Maar het blijkt ingewikkeld om ze in te passen in de structuur van de kerk. Want een diaken in de kliederkerk, is dat echt nodig?