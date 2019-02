Mulder en Smeekens niet in de prijzen op 500 meter bij WK afstanden

Schaatsers Ronald Mulder uit Zwolle en Jan Smeekens uit Raalte zijn vanmiddag buiten de prijzen gevallen op de 500 meter bij de WK afstanden in het Duitse Inzell.

Mulder kwam in de eerste rit tot 34,50 seconden en stond een tijdje bovenaan. Uiteindelijk zakte hij naar de zesde plek. Regerend kampioen Smeekens werd met 34,68 elfde. De Rus Ruslan Murashov nam de titel van Smeekens over. Hij reed 34,22. De Noor Håvard Holmefjord Lorentzen werd tweede in 34,35 en de Rus Viktor Mushtakov pakte het brons in 34,43.