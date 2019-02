Tweede verdachte plofkraken regio Deventer komt uit Almelo

Heel de regio Deventer had het erover afgelopen najaar. De twee plofkraken in Deventer en Schalkhaar daags na elkaar in oktober. Voor de eerste kraak in Deventer blijkt een maand geleden al een 21-jarige Almeloër te zijn aangehouden. De politie heeft daar nooit iets over gecommuniceerd. Op navraag van RTV Oost heeft het Openbaar Ministerie dit nu naar buiten gebracht.

Wat de precieze rol van de Almeloër is geweest bij de plofkraak in Deventer is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe en waar hij is opgepakt. Mogelijk heeft het iets te maken met een kentekenplaatje dat werd gevonden in het opbergvak van de scooter die is gebruikt bij de plofkraak in Schalkhaar, de nacht erna.

Explosie

De plofkraak op een pinautomaat in Deventer vond plaats op 25 oktober in winkelcentrum Keizerslanden. Door de harde knal sprongen de ruiten van omliggende winkels en een naastgelegen flat eruit. Op straat lagen veel brokstukken. De knal werd tot ver in de omgeving gehoord. De explosie was zo krachtig, dat de gevel waarin de pinautomaat zat uit het pand vloog.

Schalkhaar

De politie heeft destijds gemeld dat het zou gaan om meerdere daders, die donker gekleed waren en op een scooter vluchtten in de richting van de Bernoldstraat. Het kentekenplaatje van die scooter is zoals gemeld de dag erna gevonden in het bergvak van de scooter die is gebruikt bij de plofkraak in Schalkhaar.

De politie was er die nacht in Schalkhaar snel bij en heeft de daders achtervolgd. Bij die achtervolging kwamen de politieauto en de scooter met elkaar in botsing. De scooter met daarop twee mannen kwam hard ten val. Een agente wist nog net een bivakmuts van het hoofd te trekken van één van de berijders, voordat die het hazenpad kozen. Volgens haar ging het om een jongen met een Moluks uiterlijk.

Vrij

Politie en Defensie hebben de ochtend erna de hele wijk uitgekamd op zoek naar sporen. Toen werd een Molukse jongen uit Deventer aangehouden. Naar eigen zeggen was hij daar aan het hardlopen. Op zijn kleding zat bloed. Hij is gisteren op vrije voeten gesteld, omdat er volgens de rechtbank geen reden meer was om hem langer vast te houden. Hij is nog wel verdachte. Ook bekijkt justitie nog of hij gekoppeld kan worden aan de plofkraak een nacht eerder in Deventer.

Tijdens de korte rechtszitting van gisteren werd duidelijk dat er al een tweede verdachte is opgepakt. Dat blijkt dus een jongeman uit Almelo te zijn.