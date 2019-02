Vrijwilligersprijs Overijssel 2018 uitgereikt

Wouke Boers uit Kampen en Stichting Zwembad De Groene Jager uit Den Ham zijn de winnaars van de Overijsselse Vrijwilligersprijs 2018. Beide winnaars ontvingen een cheque van 1000 euro.

Met de prijs worden vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in het zonnetje gezet. De prijs is voor de negentiende keer uitgereikt en is een initiatief van Provincie Overijssel.

Uitreiking

De prijs werd uitgereikt in het Provinciehuis in Zwolle door gedeputeerde Bert Boerman. Vrijwilliger Wouke Boers zet zich in voor initiatief EeTze in IJssellmuiden, waarbij wordt gekookt om mensen met elkaar te verbinden.

Stichting Zwembad De Groene Jager is uitgeroepen tot de beste vrijwilligersorganisatie, omdat de hele gemeenschap in Den Ham betrokken is bij het initiatief.

Publieksprijzen

De winnaars werden gekozen door een jury, maar ook inwoners van Overijssel mochten hun stem uitbrengen. De publieksprijs voor de beste organisatie is gewonnen door Buurthuis Veur Mekaar uit Bergentheim. Frank Oude Breuil uit Albergen is door het publiek verkozen tot vrijwilliger van het jaar.