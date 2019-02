VIDEO: Kinderen steken spoor over op station in Enschede: "Levensgevaarlijk en uit den boze'

De video werd door een bezorgde kijker naar RTV Oost gestuurd.

Geen speelterrein

"Uit den boze", reageert Baas. "Een station is geen speelterrein. En ik mag hopen dat de ouders deze kinderen hier op aanspreken." Daar ligt een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid, stelt Baas. Want stations, zeker de wat kleinere, zijn makkelijk toegankelijk. "Dan kan dit dus gebeuren. Al moet ik zeggen: dit soort acties zijn gelukkig wel vrij uitzonderlijk, hoor."



Levensgevaarlijk

Baas zou graag in contact komen met de ouders: "Als mensen tips hebben, graag." Want ook ProRail neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid op en rond het spoor.



Met voorlichtingsprogramma's gaat de spoorbeheerder onder andere langs basisscholen om kinderen te wijzen op de gevaren van het spoor, vertelt Baas: "En scholen kunnen bij ons materiaal krijgen om dat zelf te doen. Want dit is levensgevaarlijk, het is zeker belangrijk dat we dat kinderen al vroeg bijbrengen."