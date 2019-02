Hardenberg krijgt 15 Knarrenhof-woningen

Er komen vijftien ouderenwoningen van het Zwolse Knarrenhof-concept in Hardenberg.

Knarrenhof is een nieuw soort wonen voor ouderen. De huizen worden gebouwd in een hofje. Het gaat dan ook vooral om noaberschap: als het nodig is ben je er voor elkaar.

De huizen zijn daarnaast ook zo gebouwd dat ouderen er langere tijd kunnen wonen. Ook als je een rolstoel, douchebrancard of andere zorg nodig hebt. De bewoners kunnen ook zorg inkopen.

School gesloopt

Het hofje gaat de Hof van Hardenberg heten. De woningen komen op de plek van de voormalige basisschool aan de Van Speykstraat. Dit gebouw wordt gesloopt. Wanneer dit gaat gebeuren, is niet bekend.

Het perceel is nu nog van de gemeente, maar wordt gekocht door Stichting Knarrenhof. Wanneer de stichting de wonen klaar wil hebben, is niet bekend.