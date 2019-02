Timelapse: bouw Zwolse busbrug in één minuut

De bouw van de 245 meter lange brug over het Zwolse station was een flinke klus. De bouwers werkten zowel tijdens vorst in de winter als tijdens de recordtemperaturen van afgelopen zomer.

Vanaf 17 februari nemen de stad- en streekbussen de busbrug, die loopt van het nieuwe busstation aan de zuidkant van het treinstation naar de centrumkant van het treinstation, in gebruik. Er zullen dagelijks 1200 bussen over de brug rijden.