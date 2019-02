Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Alle lijsttrekkers Waterschap Drents Overijsselse Delta bekend Stemmen voor waterschapsverkiezingen? Partijen en lijsttrekkers bekend (Foto: RTV Oost)

In maart is het zover: de Provinciale Statenverkiezingen. Maar we mogen die dag ook voor het waterschap stemmen. Vandaag zijn de lijsttrekkers en kandidaten van de partijen in het Waterschap Drents Overijsselse Delta bekendgemaakt.