Rode oortjes bij kringloopwinkel in Tuk: wel lingerie, geen vibrators

Vandaag kwam de kringloopwinkel in Tuk bij Steenwijk in het nieuws omdat er een tas met wapens werd ingeleverd. Daar keken de vrijwilligers van de winkel niet van op. Want ze ontvangen er nog veel meer 'opmerkelijke' giften. De erotische producten hebben ze nu een plekje kunnen geven in het 'rode-oortjes-hoekje'.

"Het begon met Valentijnsdag. Het leek ons leuk om daar iets mee te doen omdat er heel veel spullen met dat thema binnengebracht werden", zegt vrijwilliger Astrid van de Wolfshaar. "Maar er kwamen ook veel erotisch getinte producten binnen en ja, dat is een nieuwe uitdaging voor ons geworden."

Kamasutra-domino

Want wat doe je als kringloopwinkel met een spelletje kamasutra-domino, een erotisch kunstwerk of een setje handboeien? En dan hebben we het nog niet eens over de stapel erotische boeken en films. Niet alles is geschikt om tweedehands aan te bieden.

"Gebruikte vibrators, die komen niet in de winkel", zegt Grietje van Veen. "Of opblaaspoppen", vult haar collega Nelly van Brunschot aan. "Mensen geven dat soort dingen anoniem, maar ik snap eigenlijk niet waarom ze het niet meteen in de prullenbak gooien, want wij kunnen er niets mee. Alleen al vanwege de hygiëne niet, dat wil niemand kopen."

Lingerie

Toch is er nog genoeg wat wel door de keuring komt. Zo zijn er een zweep, erotische maskers en heel veel lingerie setjes. Maar er is ook genoeg aandacht voor Valentijnsdag. Nelly heeft grootse plannen: "Er komt een rode loper naar een luxe stoel gevuld met rode kussentjes. Daar kan je dan je partner een huwelijksaanzoek doen. Want erotiek of niet, het gaat tenslotte om de liefde".

Open

Vanaf maandagmiddag is de speciale Valentijn-hoek open voor het publiek.