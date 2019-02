Deel dit artikel:













Diederik Ebbinge uit Enschede stopt als directeur in de Luizenmoeder Ebbinge tijdens de uitreiking van de Nipkowschijf (Foto: ANP / Lex van Lieshout)

De in Enschede geboren acteur Diederik Ebbinge stopt na het tweede seizoen met De Luizenmoeder. Dat zegt hij in een interview in de Volkskrant. In de succesvolle tv-serie, die hij mede bedacht, speelt Ebbinge schooldirecteur Anton. "Om nog een keer drie maanden met een snor en een permanent rond te gaan lopen; daar heb ik gewoon geen zin meer in."