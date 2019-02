Deel dit artikel:













De Oosttribune in het kort met Robin Pröpper: "We hebben kwaliteit genoeg, het komt goed" De Oosttribune van 8 februari in het kort (Foto: RTV Oost)

Robin Pröpper was vanmiddag te gast in De Oosttribune. De aanvoerder van Heracles Almelo, die momenteel noodgedwongen vanaf de zijkant toe moet kijken met een langdurige knieblessure, sprak onder meer over zijn revalidatie, de naamswijziging van het stadion van Heracles Almelo en de huidige vormdip waarin de Almeloërs verkeren.

Daarnaast kwamen ook de opvallende prestaties van PEC Zwolle aan bod, werd er kort teruggeblikt op het emotionele moment dat FC Twente-trainer Marino Pusic beleefde bij Radio 1 en vertelde Pröpper wat hij van John Stegeman - de oefenmeester van Go Ahead Eagles - vindt. De Oosttribune gemist? In de video bij dit bericht zie je de hoogtepunten in een kleine vijf minuten. De hele uitzending is te bekijken op de Facebookpagina van RTV Oost Sport. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33