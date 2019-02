Tentoonstelling Jacqueline de Jong opent in Stedelijk Museum Amsterdam

Morgen opent in het Stedelijk Museum in Amsterdam een overzichtstentoonstelling van het werk en leven van de in Hengelo geboren kunstenaar Jacqueline de Jong, gecombineerd met werken uit de collectie van het museum zelf.

De invloedrijke schilder werd in 1939 in Hengelo geboren. Haar ouders hadden al een grote collectie moderne kunst thuis. Ze studeerde in Parijs en Londen. De Hengelose Cobra-schilder Theo Wolvecamp zette haar in Amsterdam tot schilderen aan, nadat ze als medewerker van het Stedelijk zelf al steeds meer was gaan tekenen.

De Jong was van eind 1960 tot 1971 in Parijs actief in een netwerk van kunstenaars en maakte diverse affiches, waaronder in mei ’68 tijdens de Parijse studentenrevolte. Sinds 1971 woont en werkt ze in Nederland en Frankrijk. De laatste jaren is er internationaal veel aandacht voor haar werk, wat leidde tot tentoonstellingen in onder meer New York.

In deze video leggen De Jong en Stedelijk-curator Margriet Schavemaker uit hoe de tentoonstelling is samengesteld: