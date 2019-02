Speurneuzen in Hengelo op zoek naar gezichten op foto’s van vroeger

Organisator van de Speurneuzen is Wil Zwienenberg. Toen zij erachter kwam dat er bij veel foto’s informatie miste, bracht dit haar op het idee. “Soms konden we geen antwoord geven op het waar en waarom van de foto. Ik dacht toen: mensen vinden het leuk om foto’s te kijken. Waarom kunnen we niet samen met mensen uit de omgeving gaan kijken wie op de foto’s staan?”

Lagere school

Inmiddels bestaat het evenement al zo’n vijf jaar, maar altijd is het de vraag hoeveel mensen komen op zo’n middag. Vandaag is het in ieder geval een komen en gaan in het auditorium van het museum. De zaal ligt vol met fotomappen en iedere tafel heeft een eigen thema: lagere school, straten, sport, verenigingen.

Personeelsdemonstratie (Foto: Fotoarchief Museum Hengelo)

Veel mensen gaan hier op zoek naar hun schoolverleden, zo ook speurneus Job. Hij stuitte laatst op een foto van zijn lagere schoolklas met het schoolhoofd erbij. “Onlangs raakte ik hier aan de praat met een onbekende voor mij, later bleek dat hij op dezelfde school heeft gezeten, dan heb je weer een fijn gesprek." Dan schiet hem ineens de naam te binnen: “dit is meneer Landman, zo heet hij, het hoofd van de school!”



Brok in de keel

“Staat genoteerd”, zegt de vrijwilligster, die haar pen weer neer legt. Zelf heeft ze ook veel mensen op de foto’s kunnen identificeren. “Toen we net begonnen waren met Speurneuzen kwam ik mijn moeder tegen op één van de foto’s. Toen ging er heel wat door me heen. Ze is al lang geleden op 56-jarige leeftijd overleden en toen ik haar ineens zag kreeg ik echt een brok in mijn keel.”

Palmpasen Optocht: namen onbekend (Foto: RTV Oost / Diederik Wentink)

Gezelligheid

Niet altijd is de speurneus-sessie even effectief. Waar de ene keer veel informatie binnenkomt, is dat de volgende keer wat minder. “Dat maakt niks uit”, zo laat Zwienenberg weten. “Wat namelijk een mooie bijkomstigheid is, is dat mensen, vaak ouderen, elkaar hier ontmoeten. Want foto’s kijken vind iedereen gewoon hartstikke leuk.”

Weet jij wie dit zijn? (Foto: RTV Oost / Diederik Wentink)