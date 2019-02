FC Twente toch zonder Brama: aanvoerder haakt af in warming-up

FC Twente moet het vanavond tegen Sparta Rotterdam toch stellen zonder Wout Brama. De aanvoerder van de Enschedeërs haakte af in de warming-up. Jelle van der Heyden is zijn vervanger.

Het meespelen van Brama op Het Kasteel was voorafgaand aan het duel al onzeker, maar uiteindelijk stond hij toch in de basiself van Marino Pusic. In Rotterdam kan Pusic ook niet beschikken over Ulrich Bapoh (ziek) en de geblesseerden Rafik Zekhnini en Tim Hölscher.



RTV Oost

De topper in de eerste divisie is te volgen via Radio Oost. Vanaf 20.00 uur doet Tijmen van Wissing verslag van De Oosttribune.