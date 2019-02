Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











PEC Zwolle Vrouwen plaatst zich voor play-offs, simpele zege vrouwen FC Twente PEC Zwolle Vrouwen viert de 1-0 (Foto: Sportfoto-oost/Raymond Smit)

De vrouwen van PEC Zwolle hebben zich geplaatst voor de play-offs om de titel. In eigen huis werd er vrijdagavond met 1-0 gewonnen van ADO Den Haag. FC Twente Vrouwen, dat al zeker was van deelname, zegevierde eenvoudig over Achilles'29: 4-0.

Na iets meer dan een half uur voetbal opende Babiche Roof de score. De topschutter van PEC Zwolle Vrouwen gleed een voorzet van Yvette van Daelen bij de tweede paal binnen: 1-0. ADO Den Haag kwam kort voor rust bijna op gelijke hoogte, maar Pia Rijsdijk zag haar inzet op de paal eindigen. In het tweede bedrijf had PEC Zwolle het lastig, maar wist het ondanks een hectische slotfase te voorkomen dat het een tegentreffer incasseerde. FC Twente Vrouwen wint eenvoudig FC Twente Vrouwen kende geen enkele moeite met Achilles'29. In eigen huis stond het al na vier minuten 1-0 door een doelpunt van Licia Darnoud. Een half uur later verdubbelden de Tukkers de marge, toen Lynn Wilms de 2-0 op het scorebord zette. Na de rust ging FC Twente op dezelfde voet verder en liep het via Renate Jansen en een eigen doelpunt van Achilles'29 uit naar een makkelijke zege. Bekijk de statistieken van PEC Zwolle Vrouwen en FC Twente Vrouwen. De uitslagen, stand en het programma zijn hier te vinden. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33