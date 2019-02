FC Twente ontdoet zich van Sparta in titelstrijd en ziet ook Den Bosch punten morsen

FC Twente heeft uitstekende zaken gedaan in de strijd om de titel in de Keuken Kampioen Divisie. Op Het Kasteel schudde de ploeg van trainer Marino Pusic titelconcurrent Sparta Rotterdam (0-3) definitief van zich af, terwijl naaste belager FC Den Bosch eveneens dure punten verspeelde.

Zonder aanvoerder Wout Brama, bij wie in de warming-up bleek dat hij toch niet fit genoeg was om te spelen, schoot FC Twente uit de startblokken. Na een prachtige een-twee tussen Tom Boere en Aitor Cantalapiedra had laatstgenoemde al binnen tien minuten de 0-1 op het scorebord kunnen schieten. Zijn fraaie stift werd er echter ternauwernood gekeerd door Sparta-goalie Roy Kortsmit.



Boere vanaf elf meter

Na een goede mogelijkheid voor basisdebutant Mohamed Hamdaoui en een enorme kans voor Nacho Monsalve, werd het halverwege de eerste helft alsnog 0-1. Hamdaoui werd gevloerd en scheidsrechter Serdar Gözübüyük legde de bal op de stip. Een koud kunstje voor Boere, die Kortsmit kansloos liet en alweer zijn zevende strafschop van het seizoen benutte.



Bijen met zijn vijfde

Sparta had weinig in te brengen, maar kwam kort na de openingstreffer bijna op gelijke hoogte toen Ricardinho zijn ploeggenoot Joël Drommel verraste met een verkeerd geplaatste kopbal. Vlak voor de rust dompelde FC Twente haar opponent in rouw. Cantalapiedra liet andermaal zien over een geweldig linkerbeen te beschikken. De Spanjaard zocht en vond gelegenheidsaanvoerder Peet Bijen, die door geschutter van Kortsmit zijn vijfde doelpunt van het seizoen kon noteren.



In het slot

Na de theepauze liet FC Twente zien waarom het de trotse koploper is. Amper onderweg in de tweede helft kreeg Jari Oosterwijk dé mogelijkheid om de Enschedeërs in veilige haven te schieten, maar van dichtbij raakte de spits de buitenkant van de paal. Luttele seconden later was het wél raak. Cantalapiedra slingerde de bal nog maar eens in het zestienmetergebied, waarna Bart Vriends zijn eigen doelman verschalkte en daarmee het duel definitief in het slot gooide: 0-3. Fred Friday kwam na een uur voetbal in het veld voor Boere en maakte zijn officiële debuut voor FC Twente.



Zes punten

Door de zege in Rotterdam ontdoet FC Twente zich van Sparta in de race om de titel. De Kasteelheren staan na vanavond op een achterstand van elf punten. FC Den Bosch, de andere titelconcurrent, liet het eveneens afweten. In eigen huis bleef het op een 1-1 gelijkspel steken tegen FC Volendam, waardoor FC Twente nu zes punten 'los' staat. Go Ahead Eagles komt maandag pas in actie. In Stadion Galgenwaard is Jong FC Utrecht dan de tegenstander.

Sparta Rotterdam - FC Twente 0-3

0-1 Boere (22/pen)

0-2 Bijen (43)

0-3 Vriends (51/ed)

Arbiter: Gözübüyük

Geel: Drenthe, D. Duarte; González, Ricardinho

Sparta Rotterdam: Kortsmit; Saksela (Dabo/23), Vriends, Abels, Faye; Auassar (Harroui/46), D. Duarte, L. Duarte; Drenthe, Veldwijk (Dervisoglu/72), Rayhi.

FC Twente: Drommel; Nacho, González, Bijen, Ricardinho; Cantalapiedra, Smith, Van der Heyden, Hamdaoui (Laukart/68); Oosterwijk (Assaidi/78), Boere (Friday/60).

