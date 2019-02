Deel dit artikel:













Scooterrijder met liter GHB op zak aangehouden in Almelo GHB (Foto: RTV Oost)

De politie heeft in Almelo een man op een scooter aangehouden van wie later bleek dat hij bijna een liter GHB bij zich had.

Agenten hielden de 33-jarige man aan op de Grotestraat omdat ze vermoedden dat hij onder invloed was. Na een bloedproef bleek dat inderdaad het geval. De agenten ontdekten bovendien bijna een liter van de drug GHB in de tas van de man. Aangezien er nog meer zaken tegen de man lopen is hij, in verband met zijn verslaving, overgebracht naar een gevangenisziekenhuis in Scheveningen.