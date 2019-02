Deel dit artikel:













16-jarige jongen rijdt zonder rijbewijs door Almelo Politie (Foto: RTV Oost / Rogier van den Berg)

Een jongen van 16, nog te jong voor een rijbewijs, is aangehouden terwijl hij in een auto zonder verlichting reed in Almelo.

Gisteren aan het begin van de avond zagen agenten een auto zonder verlichting rijden. Toen zij de bestuurder hierop aanspraken, gaf hij aan dat de verlichting stuk was. Daarop begon hij aan een knop te draaien, maar dit was niet de knop voor de lichten. Toen een van de agenten de jongen vroeg naar zijn rijbewijs, bleek hij er geen te hebben. Ook had hij geen identiteitsbewijs bij zich. Er is proces verbaal tegen de jongen opgemaakt.