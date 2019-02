Bijen trots op klinkende zege bij Sparta: ''Dit verwacht je van tevoren niet''

Met een klinkende 0-3 overwinning bij Sparta Rotterdam en het puntenverlies van FC Den Bosch, heeft FC Twente een reuzenstap richting de titel in de Keuken Kampioen Divisie gezet. Een geweldig gevoel, ondervindt Peet Bijen, die met een doelpunt weer eens belangrijk was.

"0-3 gewonnen, zelf nog een doelpunt gemaakt en geen tegentreffer geïncasseerd: een geweldige avond", steekt de mandekker na afloop van wal. "We hebben volledig gedomineerd, het was een goede wedstrijd. Dit verwacht je van tevoren niet. Sparta is niet zomaar een ploeg. Vandaag waren wij gewoon scherper en beter, dan krijg je dit."

Uitvallen Brama

En dat terwijl de Tukkers tijdens de warming-up een domper te verwerken kregen met het uitvallen van Wout Brama. "Dat bewijst de breedte van de selectie. Als je bovenin wilt meedraaien, moeten anderen opstaan als er mensen wegvallen. Dat heeft Jelle (Van der Heyden, red.) vandaag fantastisch gedaan", vervolgt Bijen, die blij is met zijn vijfde treffer van het seizoen. "Het was al even geleden dat ik gescoord had, dus ik was erg gebrand op een doelpunt. Als-ie dan valt, is dat lekker."



Vol vertrouwen

FC Twente lijkt begin februari in een zetel af te stevenen op het kampioenschap. FC Den Bosch, de naaste belager, staat inmiddels op zes punten achterstand. "Vorig jaar is er veel gezeik geweest. Dat hebben we achter ons gelaten, we zitten nu vol vertrouwen. Dat moeten we ook uitstralen. Op naar volgende week maandag", aldus Bijen.