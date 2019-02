Deel dit artikel:













Bestuurder met drank op belandt in sloot naast N332 en valt in slaap in auto Auto belandt in sloot (Foto: News United / Jan Willem Klein Horstman) Auto belandt in sloot (Foto: News United / Jan Willem Klein Horstman)

Op de Raalterweg (N332) bij Holten is een automobilist in de sloot naast de weg belandt. Vermoedelijk had hij teveel gedronken.

De auto raakte van de weg en eindigde vijftig meter verderop in de sloot. Mensen die het ongeluk zagen gebeuren en wilden helpen, roken volgens de politie een sterke dranklucht in de auto. Nadat de getuigen de sleutel uit het contact haalden, viel de man gelijk in slaap. Aanvankelijk werd gedacht dat de man onwel was geworden. Daarom werd ook de brandweer gealarmeerd en werd de man in een ambulance nagekeken. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis, maar is wel meegenomen naar het politiebureau voor een ademanalyse.