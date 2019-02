Deel dit artikel:













Westerhaar opgeschrikt door derde autobrand in korte tijd

Westerhaar is vannacht opgeschrikt door een autobrand. Het is alweer de derde in korte tijd. Een auto aan de Grintweg vloog in brand en ook een tweede geparkeerde auto ontkwam niet aan de vlammen.

De politie doet onderzoek naar mogelijke brandstichting. Door de vele belangstelling van publiek werd de Grintweg een tijdje afgesloten. Of de autobranden die de afgelopen tijd gewoed hebben iets met deze brand te maken hebben, is niet duidelijk.